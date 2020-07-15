由於中國新的國安法對香港造成的壓力，擔憂會箝制香港的媒體和其他方面自由，紐約時報表示，會將香港部分辦公室遷至首爾。

紐約時報指出，其香港員工在工作許可上面臨挑戰，會在明年將記者的數位團隊，約香港員工的三分之一，遷移至南韓首都首爾。

紐約時報發言人指出，鑑於目前的不確定性，公司試圖將編輯工作幕僚群進行地理上多樣化分布。並將保持在香港的大規模存在，試圖將紐時的覆蓋範圍保持有中國和香港。

據悉，中國和美國過去在雙方記者於對方國家工作上產生了數次衝突，今年初中國政府曾宣稱，記者不准在中國大陸工作，在香港也不准。

在今年稍早，美國開始對五個主要中國國有媒體採取不同待遇，然後將記者的工作人數名額從160名刪減為100名。

中國為了報復，宣布將撤銷紐約時報；華爾街日報和華盛頓郵報的美國記者和通訊相關人員之工作授權，他們的工作有效期限到2020年底。中國也曾經驅逐華爾街日報三名記者，他們在專欄觀點上指稱中國為亞洲真正生病的人(亞洲病夫)。

(時報資訊)