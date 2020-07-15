永慶房屋盤點台北市熱門捷運商圈，108年1月至109年5月熱門捷運商圈，並依據實價登錄資料，統計距離捷運站700公尺範圍內的成交資料。

鄰近西門町商圈的捷運西門站以459件的交易量奪冠，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，西門町商圈是國際觀光客來台必逛的商圈之一，也是集流行、時尚於一身的商圈，深受年輕族群的喜愛，在政府持續推動西區門戶計畫以及雙子星開發案簽約的帶動下，西門町商圈又再度活絡起來，未來發展前景看好。

此外，由於西門町商圈是台北市早期發展區塊，住宅屋齡相對偏高，因此，房價相對親民，且西門站周邊交通便利、生活機能完善，也有不少總價千萬以下的套房建案，吸引許多首購族前來購屋，進而推升西門站周邊的交易量。

交易量排行第二的則為鄰近饒河夜市的松山站，謝志傑表示，饒河夜市為台北市第二個觀光夜市，雖規模較小，但仍是國外旅客指名度相當高的國際觀光夜市，吸引許多人潮湧進，再加上距離知名的成衣商圈五分埔也十分接近，足以讓民眾逛到腿軟。

而松山站除了商圈之外，方便的交通也是支撐房價的因素之一，不僅有雙鐵共構，還有環東大道、市民高架等道路快速通往其他地區。

另外，松山站臨近基隆河畔，擁有河景優勢，部分高樓層河景物件價格較高。不過若是往虎林街、永吉路或是河對岸的新明路尋找，則可以找到4、5字頭的公寓，價格相當實惠。

若是從房價來看，鄰近永康商圈的東門站，住宅平均單價約為87.6萬元，為12個商圈中平均單價最高的捷運站，高於傳統認知高房價的東區商圈及信義商圈。

謝志傑說明，永康商圈與其他商圈較不同的是，該商圈擁有組織完善的商圈發展協會，將商圈內的店家統整，並舉辦各式各樣的活動，像是最近配合三倍券的打折活動，以活絡商圈的人潮。

在房價方面，東門站位於北市的精華地段，並擁有雙捷運交會站優勢，再加上金華國小、新生國小的明星學區，又鄰近大安森林公園，造就東門站的高房價。

(時報資訊)