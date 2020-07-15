郵局實施8到12個窗口分流外，也發送飲用水、手搖扇，降低民眾熱氣（戴上容攝）

多數民眾表示，不知三倍券有身分證單或雙號購買限制，郵局人員趕緊解釋（戴上容攝）

今天郵局開賣、超商可領取「振興三倍券」，三重區中山路郵局還未營業，門口出現百位民眾排隊，營業後人潮湧入一度騷動，郵局人員發送號碼牌後恢復秩序，許多民眾表示，「不知有單雙號領券規定」，最後敗興而歸；排隊人潮從門口環繞郵局將近半圈，三重警方出動181名警力加強巡邏。

三重中山路郵局上午8時大門一開，在外守候的民眾、長者收起自備小板凳，一窩蜂湧入大門，發送號碼牌後恢復秩序；多數民眾表示，不知三倍券有身分證單或雙號購買限制，郵局人員趕緊解釋，雖然今日限身分證單號的人購買，但也允許替雙號的民眾代購，民眾大多一頭霧水，怒批「三倍券真是一團亂，發現金比較快」。

「一開始很緊張！」三重郵局營運科長李月霞表示，三重共有56個郵務營業處，各營業處在一個月前就開始準備人潮湧入措施，前一天架起遮陽帳棚、人潮管制的紅龍，大門一開趕緊發號碼牌，並製作大海報宣導預計發送時間。

李月霞補充，郵局實施8到12個窗口分流外，也發送飲用水、手搖扇，降低民眾熱氣，並順勢推廣郵局業務，包含郵局VISA卡，舒緩三倍券人潮外，也讓民眾了解郵局資訊，目前成效良好，上午開賣以來未有紛爭。

三重警方表示，特加開9班次巡簽，出動181名警力維護轄內超商、郵局等320處領購地點，警察在郵局及各大超商周邊協助秩序維護。

(中時 )