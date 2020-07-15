台民眾黨主席柯文哲昔日御用的攝影官「金牌霖」潘俊霖，痛陳遭民眾黨霸凌羞辱，月薪僅3萬出還超時、超量加班，北市勞動局不排除將勞檢民眾黨，柯也遭北市議員許淑華嗆「慣老闆」。柯15日竟回應「志工沒限定工作時間，假日也算志工行程，要查就查！」

柯說，潘很認真工作，是以前的志工，但志工好像也沒限定工作時間，所以他也不曉得，要查就去查。至於潘同時也是北市文基會專員，柯則說「對啊，潘假日去的時候算志工行程」，對於許淑華轟慣老闆，柯僅說「我佛慈悲、阿彌陀佛！」

(中時 )