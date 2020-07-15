慣老闆？柯遭爆拿低薪羞辱攝影官 竟說「志工沒限定工作時間」 11:542020/07/15 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨主席柯文哲挨轟慣老闆。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台民眾黨主席柯文哲昔日御用的攝影官「金牌霖」潘俊霖，痛陳遭民眾黨霸凌羞辱，月薪僅3萬出還超時、超量加班，北市勞動局不排除將勞檢民眾黨，柯也遭北市議員許淑華嗆「慣老闆」。柯15日竟回應「志工沒限定工作時間，假日也算志工行程，要查就查！」 柯說，潘很認真工作，是以前的志工，但志工好像也沒限定工作時間，所以他也不曉得，要查就去查。至於潘同時也是北市文基會專員，柯則說「對啊，潘假日去的時候算志工行程」，對於許淑華轟慣老闆，柯僅說「我佛慈悲、阿彌陀佛！」 (中時 ) #柯文哲 #台北 #金牌霖 #民眾黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 「他已然是國民黨救世主」綠營人士：民進黨2024麻煩了 - 政治 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 黃捷說得對？高雄路鋪成這樣 網傻眼：「鳳」真的很難寫！ - 政治 新北市》陳時中挑戰侯友宜 民調出乎意料之外 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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