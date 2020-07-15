男演員班鐵翔4年前遭前女友劉姓女子在臉書貼文罵他「人渣」等，他與妻子一起提告向劉女求償共300萬元，士林地方法院駁回他的請求，台灣高等法院認為劉女侮辱貶損班的名譽，判她須賠償15萬元精神慰撫金。可上訴。

合議庭認為，劉女確有傳送「爛到掉渣的人渣班鐵翔」、「這他馬的烏龜轉世」、「人渣」等言論，足以貶損班的社會評價而侵害其名譽，另她傳送「我是現在看到你是會想打你、你在你業界活不下去」等言論，足使班鐵翔心生恐懼，侵害其精神自由，判劉女須賠償。

(中時 )