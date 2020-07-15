演員班鐵翔遭前女友罵「人渣」 獲判賠15萬元 11:352020/07/15 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 班鐵翔與妻子Celine。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男演員班鐵翔4年前遭前女友劉姓女子在臉書貼文罵他「人渣」等，他與妻子一起提告向劉女求償共300萬元，士林地方法院駁回他的請求，台灣高等法院認為劉女侮辱貶損班的名譽，判她須賠償15萬元精神慰撫金。可上訴。 合議庭認為，劉女確有傳送「爛到掉渣的人渣班鐵翔」、「這他馬的烏龜轉世」、「人渣」等言論，足以貶損班的社會評價而侵害其名譽，另她傳送「我是現在看到你是會想打你、你在你業界活不下去」等言論，足使班鐵翔心生恐懼，侵害其精神自由，判劉女須賠償。 (中時 ) #人渣 #男演員 #女友 #法院 #名譽 也許您會感興趣 社會熱門新聞 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 美女主播蕭彤雯更衣驚傳遭偷拍 呼叫保全勇逮色狼 - 社會 雲林麥寮六輕煉2廠大火 現場黑煙竄天！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。