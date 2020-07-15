證券F4將暫時各自美好。金管會主委黃天牧15日表示，證交所、櫃買中心、集保及期交所是否要四合一，在金管會前主委顧立雄時就作過研究，但現階段不是他的工作優先事項，且依據國外證交所合併的經驗，其合併效益亦是「見仁見智」，黃天牧強調當務之急是儘快推出創新板的規劃。

黃天牧亦表示，外界對創新板有很多期待，如要包括中小企業、新創、跨境交易，要與其他交易所有相同國際標準等，金管會將會慎重、儘快推出。

至於創新板是否會比照香港採取「同股不同權」？黃天牧直言「沒有，我沒有考慮」，他表示同股不同權，其實在某些交易所是有，可是因為公司治理相關組織對同股不同權是有些顧慮，所以就算採取同股不同權的交易所，適用部分也是限制在特定區間，金管會對同股不同權「會很慎重」，黃天牧強調，目前沒有看到有同股不同權的規劃，且金管會討論過此議題，一直都覺得這件事情不是一個提升資本市場的一個不二法門，也許還有其他的方式。

對於證券四合一，黃天牧說從金管會成立以來就一直在談，在顧立雄任內的確有做過一些研究，但現階段不是黃天牧工作的優先事項，目前就是要求證券週邊單位「資源共享，集中大家的資源，朝向共同目標，降低成本」，尤其現在要推動創新板，需要證交所與櫃買中心共同合作，且櫃買公司化也不必然是為合併作準備，所以黃天牧坦言「在短期之內應該不會處理所謂四合的一問題」，目前運作都還好。

(工商 )