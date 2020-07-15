台灣彩券公司表示，民眾領取紙本振興三倍券可以用來買彩券，一起振興經濟挺公益，還有機會讓荷包加速倍增。因此，台灣彩券公司今（15）日再推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「一路發」及「幸運輪盤」，面額都是200元，頭獎都是200萬元，要讓買彩券的民眾在振興公益之外，有機會讓荷包再加值。

台彩表示， 刮刮樂「一路發」每張售價200元，票面以喜氣十足滿載金幣的發財車與滿天飛舞的鈔票呼應遊戲名稱，遊戲刮區分別以數字「8」和麻將牌「發」，搭配「一刮即中」、「刮三中三」等消費者熟悉的玩法，頭獎200萬元共有4個，800元（含）以上的獎項超過20萬個，總中獎率30.25％。無論是票面、玩法及獎項設計皆充滿著財運亨通、好運一路發的幸運徵兆。

每張售價同為200元的刮刮樂「幸運輪盤」，台彩指出，共有3個頭獎200萬元，總中獎率34％，票面以輪盤作為刮區，結合「所有獎金都加倍」的玩法設計，刮獎樂趣與刺激指數爆表。刮開輪盤中央的「幸運號碼」區有3個號碼，每個號碼下方皆有其對應的倍數，分別為2倍、3倍、5倍，最高10倍，輪盤外圈的「您的號碼」共有10個，每個「您的號碼」下方有其對應的金額，若任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即為中獎，可得該中獎金額乘以該倍數之總額。

(工商 )