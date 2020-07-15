自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）大發「疫」外之財！其中，巨大5、6月營收連續刷新單月歷史新高，6月EPS 高達1.48元、締造歷史新高！今（15）日早盤最高來到334元、一舉突破昨日創下的333元歷史新高價、大漲6％，目前成交量1600多張；美利達盤中最高衝至262.5元，漲幅在4％以上，成交量破2800張。

巨大因為股價飆太快，被列為警示股，14日公布6月合併營收75.72億元，稅前淨利7.77億元、稅後淨利5.55億元，年增率均達55％，EPS高達1.48元！6月無論營收或稅後淨利，均締造單月歷史新高，單月每股淨利直逼第一季的1.68元！

巨大今年6月合併營收、第二季合併營收、上半年合併營收，均同時創下歷史新高紀錄！巨大上半年合併營收高達330.10億元。

法人表示，巨大目前訂單已經看到明年度，在訂單滿手、產能滿載下，以及下半年進入自行車傳統出貨旺季加持下，巨大2020年整體營收有機會挑戰700億元的歷史新高。

隨著歐、美國家在後疫情時代、紛紛大力補貼與鼓勵民眾購買自行車當代步工具，帶動自行車與電動自行車持續熱銷。亞系外資在最新出爐的報告中，將巨大目標價由230元一舉調高至340元，重申「買進」評等，帶動巨大近期股價飛上天！

(工商 )