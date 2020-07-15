高雄市警察局靖紀小組接獲情資，位於大寮區鳳林二路一處鐵皮屋內常有不明人士出入，警方經過連日跟監蒐證，認為內有職業賭場，且事證明確，警方向檢察官申請搜索票，一舉攻堅查獲嫌疑人吳姓賭場負責人、工作人員4人及賭客38 人，現場並查扣賭資14萬元、抽頭金3萬元、天九牌、骰子、壓寶盒、無線電等證物。

警方調查，警方查獲的這間鐵皮屋所有人為前立委徐志明，徐志明當時在屋內睡覺，雖未參與賭博情事，他也向警方表示，承租人租來做什麼用途，他並不知情，但警方認為他供詞避重就輕，還是將徐志明依圖利罪函送法辦。

警方表示，吳姓賭場負責人以為防疫期間警方工作繁忙有機可乘，想用流動賭場的方式趁機大賺一筆，殊不知已遭警方鎖定，搬到大寮區開張一天便被警方查獲。訊後賭場工作人員4名及徐姓屋主依刑法提供賭博場所及聚眾賭博罪移送高雄地檢署，賭客38名則各依社會秩序法裁處9000元罰鍰。

藏身在大寮區鐵皮屋職業賭場，吳嫌才剛搬過來營業一天即被警方查獲。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)