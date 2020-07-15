美胸主播蕭彤雯驚傳在台北市自來水園區遇到偷拍狼！昨(14日)傍晚他與家人在自來水園區戲水，返家前在淋浴間更衣淋浴，卻遭1名25歲男子偷偷潛入，隔著底部縫隙偷拍她淋浴的身影，蕭發現後立刻大喊：「有人偷拍！」事後偷拍狼被趕來保全現場逮捕送警偵辦。
警方調查，14日傍晚6時許，美胸主播蕭彤雯在自來水園區淋浴間沖澡時，突然發現從底部伸出一隻拿著相機的手，嚇得大喊：「有人偷拍！」其他民眾聽到呼喊，立刻通知保全前來協助。
偷拍被抓包的男子則躲在隔壁的淋浴間裡不敢出來，疑似暗中將照片全數刪除，僵持約10分鐘後男子才現身。報警處理後，警方到場時男子竟當場下跪，「不要，不是我」，還說手機被搶走，衣服還被人扯破，辯稱自己是走錯浴室，沒有偷拍。
而該男子領有身心障礙手冊，經警方檢視男子手機，發現裡面並沒有偷拍照片，疑似已在他躲在浴室內時就遭刪除，但因被害人指證歷歷，目前已將手機送交專業單位鑑定、還原，釐清男子是否涉嫌犯案，全案依妨害秘密罪偵辦中。
(中時電子報)
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