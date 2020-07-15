台東總局出現領三倍券人潮，秩序良好。（莊哲權攝）

紙本振興三倍券今起發放，台東縣金峰鄉沒有郵局和超商，由警局分駐所代為保管及發放，上午僅有4人前往領取，民眾說，隨到隨領，不用排隊，超方便。

台東縣金峰鄉是台東縣唯一沒有超商和郵局的鄉鎮，內政部長徐國勇日前到台東視察，特別下達指令，由警方負責保管三倍券和發放作業。

今天上午有4名鄉民前往領取，包括代領總計發出9分三倍券，值班員警經過3道鎖打開槍櫃，將嚴密保管的三倍券取出交給民眾點收。

金峰分駐所長洪啟恩表示，金峰鄉首波紙本三倍券只有16名鄉民登記，民眾只要帶1000元和健保卡就可以領取，當場點清無誤就可離開，不用排隊，非常方便。

另外，延平鄉一早就有穿著布農族服裝的村長及村民來領取，村長在領取後，也趕回村辦公室廣播通告。

而在台東市大同路郵局早上7點多就有民眾排隊，郵局採分階段發號碼牌方式，民可以坐在裡面吹冷氣等候，不必排隊苦等，除了中間約有30分鐘當機，影響作業以外，秩序尚稱良好。

(中時 )