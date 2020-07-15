買高鐵＋花蓮交通聯票，優惠價格搞定交通接駁及景點。（高鐵提供）

花東車票一票難求，到當地接駁又是一大問題。為提供大家更多元的交通選擇，台灣高鐵今日宣布，全新推出「高鐵＋花蓮」交通聯票，包括：高鐵南港來回車票優惠及花蓮套票優惠價830元，只要在9月1日前出發，高鐵票65折優惠，9月2日後調整為75折。以台中前往花蓮玩為例，高鐵來回65折僅975元，配合830元花蓮套票，總共僅需花1805元。

高鐵公司表示，花蓮套票原價1300元，優惠價830元，內含：南港轉運站至花蓮的客運來回車票、花蓮公車3日周遊券。

以台中站出發前往花蓮旅遊為例，高鐵建議選「高鐵＋花蓮」交通聯票，搭高鐵從台中站至南港站，來回票價原價1500元，折扣後975元，搭配花蓮套票，轉乘「統聯」或「台北」客運至花蓮，在當地則可使用3日內無限次搭乘的太魯閣客運公車周遊券，前往太魯閣、鯉魚潭、雲山水、東大門夜市、新天堂樂園（貨櫃屋星巴克）等近20處景點。

此外，台灣高鐵限時推出的「美好再一起」交通聯票專案促銷，購買北北基好玩卡、日月潭線、阿里山線、台南好玩卡、高雄捷運、高雄好玩卡、小琉球線、墾丁快線聯票等8條指定路線，及今夏限定「澎湖聯票」，專案期間均享高鐵車票 65 折，再加碼「高鐵TGo會員享最高3倍點數」，以最優惠價格，一次搞定交通接駁與熱門景點門票。

(中時 )