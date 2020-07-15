站在防疫第一線的醫護人員，防疫獎勵金到現在都沒下落？台北市醫師職業工會今天發出聲明指出，衛福部承諾的「7月上旬」會撥款的1到3月份的「醫護人員及感控人員津貼」，截至今日，包括台大、北榮、新光、萬芳、國泰醫院的醫師皆尚未領到。衛福部醫事司長石崇良則要醫護再等等，澄清因核對每人班表耗時，尚需作業時間，不用擔心「絕對不會少」。

衛福部在疫情期間，提供醫護人員津貼及獎勵金，包括醫師每人1萬及護理師每班1萬等，另外也有針對急救責任醫院的防疫獎勵。

不過，台北市醫師職業工會表示，時隔數月，不少會員卻反映，1到3月的津貼至今尚無下落，工會進行追蹤，截至今日，台大、北榮、新光、萬芳、國泰醫院的醫師皆尚未領到。

台北市醫師職業工會表示，獎勵金發放不宜一拖再拖，若連1到3月的津貼都還沒完成，加上目前已經開始申報的4到6月津貼申請程序，恐怕對行政單位而言更加曠日廢時，不知何時能夠發放完畢；工會還舉八仙塵爆獎勵金為例，也曾發生撥款不乾脆、事後追討、駁回申請的狀況，引起醫護人員諸多不滿。

石崇良回應，衛福部目前已經針對206家急救責任醫院、發給1到6月的防疫獎勵金，共約6.8億多元，這筆錢已經撥款下去，因為這是「一整包」由醫院自行全數分配予急診部門相關工作人員，包含急診醫師、護理人員、醫事放射師、醫事檢驗師、呼吸治療師、社工、行政人員、救護人員及清潔人員等，撥款程序較簡單。

石崇良說，衛福部下周還會再撥約11億元的醫院防疫獎勵金，規定其中6成以上須分配給醫事人員，也因為是一整包發放給醫院去分配，行政流程上比較沒時間差。

問題出在直接照顧病人的醫護人員及感控人員津貼部分，石崇良表示，必須一一核對每個照顧病人的醫護班表，過程中也發現有人對不起來、還有人沒照顧病人卻同樣報上來，只能退回醫院要求說明，因此，需要時間，目前僅發出3千多萬，多為收治病人人數較少的醫院。

石崇良向醫護喊話，要醫護人員不用擔心，相關津貼及獎勵金絕對不會少，只是需要作業時間。

(中時 )