國小畢業後，魏榮欣便擔任電影看板學徒，一路到18歲才出師，至少畫過2000幅電影看板，隨著電視慢慢普及、觀賞電影人口下降、電腦輸出等影響，他決定在54歲時轉型當油畫家，除了擔任油畫家外，他看上當時仍少見的「3D地景」，現在他已為畫過6幅3D地景，也是今年周大觀文教基金會熱愛生命獎章得主之一。

周大觀文教基金會23年以來透過「熱愛生命獎章」，表揚5大洲、68個國家、395位全球熱愛生命獎章得主，還有詩人鄭愁予、詩人宋成寶等15位全球生命文學創作獎得主。

魏榮欣說，3D地景與電影電板雖然都是大型畫作的一類，但3D地景與平面的電影看板不一樣，為了讓觀賞者身歷其境，3D地景比例要做適度調整，自己也摸索很久，「第一幅3D地景足足畫了3個月才畫完」，而他的第一幅3D地景就是曾在新竹市影像博物館展出的「少年PI的奇幻飄流」。

後續也陸續完成「藝展金門3D地景」、「中二高清水休息區3D海底景繪」、「苗栗建中國小樓梯3D彩繪」」、「台北港行政大樓樓梯3D彩繪」及「南庄蘇維拉3D地景」等作品。

2012年熱愛生命獎章得主汪家伶致贈書法「正氣」予中國時報社長王綽中，他致詞時表示，他兒子詢問「爸爸，你可以活到幾歲」，他回答，若以台灣平均餘命估算，大概還可以再活7000至8000天，希望能在這段時間多行善事，也一起攜手往前、為台灣社會公益走出更好的一片天。

今年獲頒2020年熱愛生命獎章包括魏榮欣在內共有20位得獎者，預計在11月13日至15日頒獎。

而周大觀基金會從即日起在中正紀念堂展出「生命之多少」特展，邀請2020年熱愛生命獎章得主魏榮欣、2012年熱愛生命獎章得主汪家伶、2010年熱愛生命獎章得主卜錦輝展出其作品至7月26日為止。

(中時 )