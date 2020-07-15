大考中心今天召開考試委員會議，討論今年指考違規情形，有考生在答案卷上畫圖或寫「必勝」等不相關的文字，該科被扣2分；此外，有監考老師發錯答案卷卡，造成考生寫到別人的答案卡，但若是身障生則不扣分，一般生則扣1分。

今年大學指考有4萬3754人報考，已在7月3日至5日完成考試，大考中心將在17日寄發考生成績單。不過，在寄發成績單前，大考中心今天先召開考試委員會議，討論今年指考違規狀況該怎麼處理。

今年指考共有55件在答案卷上寫與作答無關的文字或圖畫，有考生畫機器人打架的圖畫，有考生則寫上「必勝」、「HAHAHAHA」、「你是真的喜愛物理嗎，我不是，我曾經想嘗試，讓自己fall in love with物理，但我失敗」斗，這些行為都被扣2分。

大考中心統計，今年指考共有200件試場違規案件，其中最多的是未帶有效證件98件，考生該科被扣2分；其次是行動電話未關機有29件，考生該科扣7分；考試結束仍繼續作答有21件，考生該科扣2分。

今年發生一個特殊狀況，就是監考老師發錯答案卷考，其中有2件是發生在身障生試場、1件是發生在一般試場。雖然是監視人員的疏忽，但依照簡章規定，考生也有義務確認所寫的答案卷卡是否為自己的，寫錯答案卷卡依規定扣2分。

不過在今天會議中，兩個寫錯答案卷卡的身障生，大考中心請教醫師的專業意見後，認為他們有注意力不集中的問題，因此他們寫錯答案卷卡，應該從寬處理。但如果對身障生不扣分，而對一般生寫錯答案卡卻要扣2分，可能產生爭議。

最後，大考中心進行表決，對於兩個寫錯答案卷卡的2個身障生，12位委員中全主張不扣分；至於那個寫錯答案卷卡的一般生，則有8位委員建議改為扣1分，因為超過出席人數的一半，獲得通過。

大考中心這樣處理，原先那條寫錯答案卷卡要扣2分的規定，還要用嗎？大考中心主任周兆民表示，最近將開會討論是否改變試場違規的處分，110學年升大學考試的簡章8月4日出爐，屆時會在裡面明訂。

(中時 )