曾演《主君的太陽》韓國女星具本林因鼻咽癌末期病逝，她一年多前發現身體不適，原本以為只是鼻炎，沒想到就醫確診竟已是鼻咽癌末期。據了解，具本林愛吃醃製食物，醫師表示，鼻咽癌可能與基因、飲食有關，若從小就常吃鹹魚等醃硝製品，長大後罹患鼻咽癌的機率較高。

50歲韓星具本林日前因鼻咽癌病逝。(組圖/摘自具本林臉書)

50歲的具本林演過不少人氣韓劇，她2017年暫別演藝圈養病，根據家屬透露，具本林接受治療一年多並未好轉，最後仍沒能戰勝病魔，於去年4月病逝。根據彰化基督教醫院衛教資料，鼻咽癌一般好發在40至50歲，但也曾收治過年僅18歲的病患，症狀大多是鼻涕中帶血和慢性鼻塞，由於相關症狀類似鼻炎，容易被民眾輕忽。

《早安健康》報導，鼻咽癌好發於亞洲和非洲地區，和飲食、生活習慣息息相關，醫學研究顯示，值得注意的是，小於十歲的小朋友如果常吃鹹魚等醃硝製品，長大後較易罹患鼻咽癌，此外，一等親有鼻咽癌病史的人，也比正常人多4至10倍的罹癌機率。醫師建議少吃醃製食物、多吃蔬菜水果，透過飲食習慣可降低鼻咽癌發生風險。

(中時電子報)