三倍券紙本於15日上午9點開放民眾至超商領取已預購的實體券。就有網友在PTT上發文表示，到超商領取三倍券時，機台畫面卻出現系統維護中，讓他直呼：「是台灣價值儲值不夠嗎?」

網友在PTT上發出照片，超商系統一度無法領取三倍券。(圖擷取自 PTT)

網友今早10點左右在PTT上表示，他本想去領取三倍券，沒想到機台畫面卻出現系統維護中，讓他納悶問道：「預購了還系統維護，到底什麼時候才會維護好？」

三倍券領取踴躍 四大超商當機 民眾跳腳

貼文一出便引起熱議，網友紛紛在底下留言「好慘，這一回合看起來郵局贏了XD」、「人家在郵局排多久，你排多久？」、「馬上去領的本來就不聰明」、「信用卡綁定笑而不語」、「演唱會也沒這次扯，這是長時間壓力測試」。更有網友逗趣回覆，「唐鳳呢？協尋」、「唐鳳還不快去debug。」

再次呼籲民眾，若可以的話，盡量避免前三天前往領取，避開尖峰時段，就可不用碰到類似情況，還可享有「晚點領」的優惠。

(中時電子報)