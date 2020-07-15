許多人喜歡買海鮮回家料理，但在清洗過程中，還是小心為妙。近日新加坡一名男子，在洗蝦時不慎遭蝦殼刺傷食指，原本不以為意，沒想到食指竟開始發黑，人也出現發燒，緊急送醫將手指截肢，這才保住一命。

根據新加坡《聯合早報》報導，新加坡一位名叫JasonLee的網友，最近在網路上轉述自己朋友的恐怖經歷。他表示，朋友日前在家中處理從市場採買回來的生蝦時，不小心被尖銳的蝦殼刺傷食指，因並不是第一次，所以並未特別注意，沒想到，隔日朋友的食指就開始發黑，人也開始發高燒。

Jason說道，朋友覺得情況不對勁後，急忙到診所求醫，醫生診斷後請他立刻轉到急診部門，轉診後朋友便緊急動手術並住院7天休養，其中有2天更是在加護病房度過。朋友撿回一命後，告訴Jason，「我後來才知道，自己手臂是遭食肉菌侵噬。醫生告訴我，如果再拖延一天，我的整個手臂可能都要被截肢，嚴重的話還會喪命。」

而從照片中也可以看到，Jason的朋友右手手指第一節已被截肢，縫線從傷口一直延伸到手掌心，就像一條「蜈蚣」，讓人看了怵目驚心。Jason表示，朋友在網路上公開這件事，希望能以自身為例警惕其他人，在處理生蝦或者海鮮時多加注意，千萬不要掉以輕心。報導還指出，食肉菌不僅會在人體蔓延，還會造成其他併發症，嚴重的話更可能喪命。據醫生表示，一般處理海鮮遭刺不太會有大問題，但若傷口化膿，伴隨發燒症狀，就有可能是遭細菌感染，應盡速就醫。

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(中時電子報)