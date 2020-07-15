日前媒體報導高雄市新興區七賢一路上一棟大樓暗藏春色，民眾都知道，警方雖表示都有強力取締，但被外界抨擊成效不彰，14日下午4時許，警方持搜索票執行搜索，衝進大樓5樓當場查獲楊姓負責人(72年次)涉嫌媒介、容留郭姓女服務生(76年次)，郭女並與林姓男客(70年次)至該大樓附近的旅館進行全套性交易。

日前媒體批露高雄七賢路上這棟大樓集中許多舒壓館，全都從事色情性交易勾當，警方卻取締成效不彰，引起外界議論。（圖／翻攝畫面）

警方調查後掌握男客出入時間，選擇下午業者較為鬆懈時間點進行稽查，警方分別在兩處搜索，查扣性交易用保險套13個、現金6000元，以及暗門遙控器、監視器主機1台及鏡頭13顆等相關證物，楊姓負責人今被依涉嫌刑法妨害風化罪移請高雄地檢偵辦，色情交易的女子和男客，依違反社會秩序維護法裁處。

警方表示，除了依法移送偵辦外，警方也將針對該業者行政違規部分，運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效，共同維護治安。另針對該棟大樓，警方將持續編排勤務實施臨檢、探訪，對於業者暗地從事性交易不法行為，也將持續蒐證、取締到案。

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(中時電子報)