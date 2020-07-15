便利超商龍頭7-ELEVEN今（15日）上午9點起開放領取振興三倍券，民眾只要到ibon機台點選【振興三倍券專區】，插入健保卡、或輸入身分證字號後4碼及領取序號，確認資料後就可持ibon輸出的小白單，到櫃台核對證件領取振興三倍券。為避免排隊等待，建議民眾可避開前3天高鋒期再領取。

為搶攻振興三倍券商機，7-ELEVEN表示即日起到8月14日止推出5大振興加碼回饋方案，「振興三倍券3,000變4,000」、「200/500面額2倍用」、「限定商品優惠」、「行動隨時取優惠」和「集團關係企業優惠商品」。

「振興三倍券3,000變4,000」方案： 持3,000元紙本振興三倍券即可至7-ELEVEN全台門市購買面額4,000元的「振興隨取卡」，等同加送1,000元購物金，不得與其他振興方案併用。

「200/500面額2倍用」方案：至7-ELEVEN購買CITY飲品系列、零食、飲料、泡麵、美妝保養品…等多達75款指定商品，使用一張200元振興三倍券，就可買滿400元指定商品，使用500元可買滿1,000元指定商品，7-ELEVEN振興消費、加倍奉還。

「限定商品優惠」：限定商品優惠，以啤酒、哈根達斯、米漢堡商品等逾30種品項，民眾拿預購三倍券時贈送的100元7-ELEVEN現金抵用券回來使用（一次限抵50元）。

「行動隨時取優惠」：包括CITY系列美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶、四季春青茶等組合，只要持振興三倍券購買，最低只要61折起。

振興隨取卡」：7-ELEVEN與康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一藥品四大品牌，針對三倍券面額推出500、1,000、2,000、3,000元共61項爆殺優惠組合。

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(中時電子報)