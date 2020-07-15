外號「Jet噴射機」的ABL聯盟「寶島夢想家」籃球隊球員張宗憲，今早因被警方臨檢時，查獲持有含有大麻成分的電子菸油，遭依《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，檢察官開庭訊問中。

據了解，張宗憲14日晚間搭乘計程車在市民大道、復興北路附近遇大安警分局員警攔查時，被搜出身上藏有電子菸，以及含有大麻成分的菸油。

張向警方坦承他剛吸食過，並稱電子菸和菸油都是幾天前參加一場派對聚會時，朋友塞給他的，他不清楚裡面成分，因為一時好奇所以吸食，警方採集他的尿液送驗後，依《毒品危害防制條例》移送北檢偵辦。

31歲的張宗憲的職業生涯從中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海大鯊魚出發，但因合約問題未能出賽，實際上首場職業賽事是為中國全國男子籃球聯賽（NBL）廣西威壯出賽，張2016年以SBL選秀狀元加入SBL的富邦勇士籃球隊。張去年9月才與寶島夢想家簽約。

(中時 )