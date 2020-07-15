世芯-KY(3661)受惠美中關係持續緊繃下，且預計在年底美國總統大選前雙方關係也將繼續大做文章下，大陸全力發展自家半導體自製實力，台灣IC設計業者就成為大陸最佳的合作夥伴選擇，世芯-KY來自於大陸的訂單占比高達6成之多，且下半年可望比上半年營運更具動能，法人也看好世芯-KY全年營收有機會挑戰新高，世芯-KY今股價開高震盪，股價最高達563元，大漲26元，盤中漲幅則收斂到1%以內。

世芯-KY今年因大陸晶片拚高自製的風潮下，拿下許多大陸當地的NRE(委託設計)及ASIC(客製化晶片)的訂單，世芯-KY主要市場為大陸，營收占比高達6成，預計該趨勢在下半年將更明顯發酵，法人也看好，世芯-KY全年營收有機會挑戰新高。

美中關係持續惡化下，大陸官方全力發展半導體自製，大陸當地無廠晶圓IC設計產業快速崛起，由於該領域特性營運規模小、需採用輕設計模式，聚焦有關核心競爭力的前端設計，但也需要有設計服務供應商來管理勞力密集的後端設計及生產階段，世芯-KY剛好可承接此商機，且隨著設計專案複雜度提高，世芯-KY客戶可能提高NRE費用，且大陸欲走向自行設計晶片到技術成熟，一般估計，至少需要10年，故世芯-KY此一商機可以以長線利多看待。

世芯-KY先前因波段漲幅過高，遭證交所列警示股，公布5月稅後淨利為6700萬元、年增274.99%，每股獲利為1.11元，較去年同期大增270.99%。

(時報資訊)