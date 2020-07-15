歐系、亞系外資同步看好豐泰(9910)並調高目標價，今日股價開高後，曾衝至179.5元，漲幅在4%以上。

歐系外資及亞系外資在最新出爐的報告中同步看好豐泰(9910)後市，歐系外資將評等由原先的「中立」調高至「優於大盤表現」，目標價由136元調高至200元；亞系外資將評等由原先的「持有」調高至「買進」，目標價由143元調高至197元。

歐系外資認為，Nike長期獲利潛力看好，豐泰營收預期將從今年第4季回升，預估明年獲利將強勁復甦42%，因此決定將評等由原先的「中立」調高至「優於大盤表現」，目標價調高至200元。

亞系外資表示，豐泰第三季營收將季下滑4%，不過第4季營收將大幅成長29%，今年全年度營收預估轉為正面的年增3%，亞系外資同時調高明後年每股盈餘預估，幅度12~13%，加上NBA賽季的重新開始將推動籃球鞋的銷售，亞系外資將評等由原先的「持有」調高至「買進」，目標價調高至197元。

(時報資訊)