奧斯汀所在的德州特拉維斯郡（Travis County）周二宣布通過一項議案，如果特斯拉在當地打造規模達11億美元的汽車組裝廠，當地政府將為特斯拉提供巨額的稅負補貼。

這項議案的通過，讓德州在與奧克拉荷馬州爭取特斯拉設廠的競賽中超前一步。特斯拉計畫在新廠打造Model Y電動休旅車與電動卡車。

德州特拉維斯郡多數委員投票支持這項議案，為特斯拉提供至少1470萬美元的退稅方案，這將使該郡提供特斯拉的總退稅金額逼近6500萬美元。特斯拉這座計畫中的工廠所選址的Del Valle學區，上周四通過了5000萬美元的獎勵計畫。

特斯拉尚未對此發表評論。該電動車大廠在美國僅有位於加州的唯一一座汽車製造工廠，並宣布希望最快今年第三季起在西南部建造第二座美國工廠。

特斯拉此前要求特拉維斯郡給予財產稅減免8成的優惠，為期10年，減稅額達1470萬美元，並於之後10年給予財產稅減免65%的優惠。特斯拉曾表示，這座新廠將創造5,000個工作，大部分為低技能性工作，平均年薪約為47,000美元，但特拉維斯郡衛福部認為這樣的薪資水平偏低。

(時報資訊)