樞紐廠—信錦(1582)及塑膠射出廠—台翰(1336)今天除息，信錦因第4季有客戶新品開始出貨，預估第4季將優於第3季，下半年業績也會比上半年好，全年營收及獲利均可望優於去年；上半年營運受到新冠肺炎疫情影響的台翰因東南亞各國陸續解封，業績可望於下半年回升，今天兩家公司股價小漲，緩步填息。

信錦及台翰今天除息，分別配發每股4.5元及1.2元現金股息，早盤兩家股價一度翻黑，盤中股價維持小漲，緩步填息。

信錦公司主要產品為Monitor、AIO電腦及TV樞紐與底座，公司於108年併購鋁鎂合金壓鑄廠敬得科技，儘管今年上半年新冠肺炎疫情全球蔓延，信錦因遠距生活帶動Monitor等需求強勁，且敬得科技資源整合效益逐步顯現，業績相對穩定，第1季稅後盈餘1.32億元，單季每股盈餘為1.07元，累計上半年合併營收為44.01億元，年成長6.9%，信錦預估，上半年獲利可望優於去年同期。

信錦表示，第4季因有新產品開始出貨，業績可望攀高，下半年合併營收及獲利將優於上半年，全年營收及獲利都將優於去年。

東南亞各國因新冠肺炎疫情趨緩逐步解封，台翰6月合併營收回升至1.49億元，較上月成長40.8%；累計今年第2季合併營收為3.49億元，季減25.11%，累計上半年合併營收8.17億元，年減28.16%。

台翰表示，受惠東南亞地區陸續重啟部分區域經濟活動，整體印表機/事務機產業供應鏈也逐步恢復，目前越南廠產能已重回過往水準，而菲律賓廠自5月中復工生產後，產能稼動率已提升至50%，今年整體營運有望於第2季築底，下半年業績可望回升。

(時報資訊)