立法院臨時會14日上午審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍委占領主席台杯葛，民眾黨立委也進場聲援，一同合照喊口號，豈料民眾黨下午就立即在臉書PO文譴責國民黨癱瘓議事、破壞公物。台北市長柯文哲15日表示，那是被國民黨鼓掌，又不能叫國民黨不可以鼓掌，這沒什麼衝突。

柯說，民眾黨上午進立法院是被國民黨鼓掌，但又不能叫國民黨不可以鼓掌，所以這也沒什麼衝突，像他也常常跟人家合照，合照也不是問題。

針對陳菊人事案，被認為是藍白合作齊批，柯說，民眾黨不是小藍、也不是小綠，對不同議題會跟不同人合作，所以有時跟國民黨合作、有時候跟民進黨，甚至跟時代力量合作，也會通通沒人跟他合作，像此次前瞻二期編列預算，全議場只有民眾黨投反對票。

柯說，因跟誰合作就變成誰的側翼，或變小藍、小綠，但事實上，民眾黨還是走自己的路。

網紅「館長」陳之漢在臉書PO文要民眾黨走自己的路，柯說，對啊，他們就是走自己的路，沒問題，館長還是好朋友，他應該去跟館長拜訪一下，不用上節目，純粹拜訪就好。

(中時 )