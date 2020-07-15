振興三倍券15日上路，原先以為會大排長龍，但來高雄三民區民族社區郵局購入三倍券的民眾卻寥寥無幾，郵局人員表示，民眾稀少應與大雨有關，預估周六會來到購入人數的高峰，郵局也會做好萬全準備，盡可能排解久候現象。

此次郵局紙本三倍券主要販售對象為不會預購也不知如何綁定信用卡的中高齡人口，而屬於較高齡化社區的三民區民族社區自然購買人數應該也相較其他地區多，沒想到購買人數稀少，再加上郵局推行購買分流制，讓民眾可抽取號碼牌並依照號碼牌對應的時間領取即可，大幅降低排隊時間。

民族社區郵局經理曾令明表示，三倍卷發放首日他們預計出售600份振興券，但可能大雨降低了民眾出門購買的意願，才看起來人氣低迷，且郵局同仁為了不讓民眾久候，特意規畫分流制度，並且分出一半以上的窗口要來為民眾辦理振興卷業務，未來就算購買人數暴增，也不怕有大排長龍的情形。

(中時 )