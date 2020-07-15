國民黨立委徐志榮。（趙婉淳攝）

綠委范雲昨天指控，藍委陳雪生「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」為性騷擾，引爆雙方論戰。昨天也在現場的藍委徐志榮上午表示，以陳雪生人格，不可能做下流的事情，且當時范雲嘻笑並沒有不舒服感覺，對此，范雲反問，「難道抗議不成，全程不能笑嗎？」，並批評國民黨對民主文化缺乏理解且不尊重，呼籲書記長蔣萬安給大家交代。

綠委范雲昨轉貼藍委陳雪生主任臉書，除痛批陳雪生性騷擾外，還開酸「這是國民黨青壯世代幕僚的水準」，藍委徐志榮留言聲援陳雪生，指「根本沒這回事，她（范雲）還嬉皮笑臉很爽的樣子」。

徐志榮上午受訪強調，以陳雪生的人格，不可能做下流的事情，當時幾個女性立委還是嘻嘻笑笑，並沒有不舒服的感覺，至於爽不爽只是我的形容詞，形容過分的地方請多多包涵。

徐志榮從自己所看到的事實還原，他說，昨天7點議場開門，國民黨男性立委先上到主席台，約莫有3至4位民進黨女性立委接續到主席台，范雲剛好站在最中間，而陳雪生站在後面，肚子確實比較大，不敢講陳雪生的肚子有沒有碰到女性立委。

徐志榮還說，最不應該的是網友對陳雪生女兒做人身攻擊，這是兩碼子事，不能相比，簡單講，陳雪生純粹沒有性騷擾事實。

藍委陳玉珍則表示，議場中時常有不可避免的肢體衝突，進廚房就不要怕熱，我後來去現場，范雲在台上高興嘻哈，若覺得被性騷擾，不會嘻哈笑來笑去，還很高興和其他立委開槓，事後再指控陳雪生；若真的不經擋不經碰，不要進議場，可以請假，到金門馬祖來訓練一下。

對此，范雲表示，陳雪生若因年紀等對性別平等知識不足，為何辦公室主任的國民黨青壯世代，也完全沒有悔意，而陳雪生不僅沒有反省，還講出不會懷孕不是性騷擾言語，由於我當下抗議沒人給公道，因此決定事後公開在臉書抗議。她批評，國民黨對民主文化缺乏理解且不尊重，將持續抗議到國民黨有反省為止。

對於在場藍委指稱范雲當下嬉笑，范反問，「難道抗議不成，全程不能笑嗎？」，並質問，今天與陳雪生都是立委，他可以這樣對我，若我是下屬，該怎麼辦。

范雲還開嗆，馬政府時期，歷經野草莓運動、太陽花學運，屢被警察脫離現場，最不能忍受的是國民黨接連羞辱，國民黨團書記長蔣萬安應給大家交代。

(中時 )