高雄大雨，陳致中跟陳其邁一同步行前往拜拜。（圖／摘自陳致中臉書）

今（15）日高雄市長補選抽號次，民進黨候選人陳其邁抽中1號，現場支持者一片歡呼，高喊「凍蒜」，陳其邁也期許自己能當第一名的市長，當選後力拚施政滿意度第一名。高雄今日下大雨，陳其邁抽籤後冒雨步行去拜拜，高雄市議員陳致中也同行前往，意外獲得人生第一張雨中「濕背照」。

上午陳其邁自己撐傘步入鳳山行政中心禮堂，補選號次抽中1號，陳其邁期許自己能夠在擔任市長期間，市政重開機，努力打拚，作一個第一名的市長，目標施政滿意度能拿第一，「緊緊緊、衝衝衝」。

陳致中在臉書指出，號碼其次，做事最重要，團隊夥伴正準備步行去拜拜，霎時間傾盆大雨，「沒有等雨小，邁哥緊緊緊衝了」，拜拜後馬上到寶業里滯洪池關心水情，「雨下再大 我們腳步不停下」「拿著大1號牌的阿中 喜獲人生第一張雨中濕背照」。

上午進行高雄市長補選抽號次，依登記順序，抽籤順位為民眾黨候選人吳益政、民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁。抽籤結果出爐，陳其邁1號、吳益政2號、李眉蓁3號。

(中時電子報)