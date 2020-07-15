桃園市蘆竹分局經理邱仕清協助行動不便人士領取三倍券。（姜霏攝）

振興三倍券15日郵局開放領取，現場分為單雙號分流，部分民眾不知道有這個規定，因此白跑一趟，對此蘆竹分局經理邱仕清表示，若碰到重大因素或出國的民眾，可以和郵局協調，並不是硬性規定。

郵局15日早上8時30分開始發放振興三倍券，序號1號的陳姓民眾早上6時30分就到場排隊，並表示領取三倍券的手續很簡單，不到2分鐘就領取完畢。近期連日高溫，桃園蘆竹分局特地為了排隊的市民架設了四架立扇、提供瓶裝水，並規畫了許多休息區，現場也安排了6位志工為民服務，現場的排隊人潮並不像「口罩風波」一樣雜亂，市民們都井然有序的排隊、領取。

為了防止人潮爆滿，郵局規畫了單雙號分流，身分證末碼單數的每周一、三、五可領取，雙數的每周二、四領取，周六則是不限單雙號。現場部分民眾沒有關注到此資訊，到場後才發現無法領取，直呼：「白跑一趟！」。對此邱仕清坦言，並不是硬性規定，若有重大因素仍可和郵局工作人員協調。

除了單雙號分流之外，郵局也幫民眾安排好了各號碼的領取時間，避免市民在現場等候太久。邱仕清表示，為了讓流程更順暢，郵局已經預演了2次。平日開放3個櫃檯給一般民眾，另外加開1個櫃檯給身障者、老幼婦孺，體恤行動不便者更便利的管道。周六則會開放全部的櫃檯，但同時也會顧慮到辦理其他事務的市民。

(中時 )