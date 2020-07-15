嘉義縣中埔郵局消化人潮快速，平均每人等待時間約3至5分鐘。（呂妍庭攝）

嘉義縣中埔郵局消化人潮快速，平均每人等待時間約3至5分鐘。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路郵局今買三倍券的人潮也不算多，平均排隊人數約8到10人左右。（呂妍庭攝）

嘉義縣警察局安排員警協助交管、維持秩序，還充當起解說員跟民眾解釋三倍券如何使用。（呂妍庭攝）

三倍券開賣首日，嘉義縣多數郵局僅在營業前出現排隊人潮，開賣不到1小時就將人潮消化完畢，未出現預期大排長龍狀況，連現場協助維護秩序的員警都很意外，不過還是有民眾對要花1000元買券感到不開心，批評政府空有美意卻不便民。

嘉義縣中埔郵局營業前約排了7、80位民眾，多半手持3至5張健保卡要幫家人代領，雖系統一度當機，但整體運作順暢，平均每人等待時間約3至5分鐘，加上領券人數不如預期，中埔郵局原本1天發放最大量是720分，到中午還賣不到一半。

嘉義縣番路郵局今買三倍券的人潮也不算多，平均排隊人數約8到10人左右，蔡姓民眾說，他原本以為人會很多，聽到沒人排隊才趕緊來領，還沒想好要如何使用三倍券。也有老翁領到三倍券卻對使用方式一知半解，頻頻問在場民眾可以買米、買菜嗎？還說用不完能退錢嗎？一旁員警趕緊協助解釋，老翁才一臉半知半解地離去。

(中時 )