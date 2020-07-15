台積電法說在即，外資競相調高目標價，里昂證券再喊上看500元破天荒天價，帶動台積電周三（15日）一度強攻370元歷史高點，護國神山股價噴不停，投資人此時還可以進場？億級操盤手表示，長期投資者可以考慮進場，中短期投機者，必須提高警覺，至於衝破380元甚至更高價就必須觀察外資及國內壽險、法人機構的動作。

台積電16日法說，里昂證券拋出市場震撼彈，將台積電合理股價拉升到史無前例的500元天價，原因在於台積電其他客戶可迅速填補華為訂單缺口，全年以美元計價營收年增上看3成，直至2021年首季營運動能的優於預期。

台積電股價從7月以來，延著5日線一路衝高，幾乎天天創新天價，看得空手投資人心癢難耐，此時到底是否適合進場？

有30年操盤經驗股市大咖老馬在商周專欄撰文指出，台積電獨佔全球半導體市場，無論是7奈米或是5奈米技術皆遙遙領先對手，且毛利率還繼續拉高，目前仍處在成長階段，長期而言風險相當有限。目前市場利率偏低，未來本益比也會逐漸提高，最後從現金殖利率考量，現在股價還在可接受範圍。

老馬提醒，股價從350漲到380，或更高的價位，就要觀察外資及國內壽險、法人機構的動作。他認為，長期投資者可以考慮進場，因為這些人較不會看到股價下跌就害怕賣出，但若是中短期投機者要提高警覺，使使沒有強健的心理素質和抗壓性，隨時會被市場巨震洗出場，錯過其中的價差利潤。

(中時電子報)