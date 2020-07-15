家暴加害者經常用委屈口氣表達自己不是壞人，蘆竹分局防治組陳元秋擔任家防官職務5年的時間，曾處理家暴導致孩童死亡的案件，對此遲遲無法消化負面情緒。陳元秋表示，近年來警察都對家暴案件日趨敏感，不像以前怕干涉別人家務事。

陳元秋曾在派出所負責婦幼的事務，爾後對於家暴及兒少保護逐漸產生興趣也順利考取了家防官。陳元秋透露，剛上任時難以消化負面情緒，因經驗不足也常被加害者的情緒帶風向，施暴者容易把錯都推給被害者博取同情，向他闡述心理壓力，表達自己才是無辜的，事後與社會局家防中心討論才能做出正確判斷。

5年過後陳元秋已逐漸上手家防官的工作，與加害者對談時也能抱持著客觀理性的態度。談到印象最深刻的案件，陳元秋直呼：「限制父親出入，還不給三餐，真的很殘忍」，曾有一起家暴案件，加害者因自身有精神疾病，無法控制自己的言行，常和家人有言語及肢體暴力的衝突，甚至把自己的父親關在房內，且不供應三餐，後來因鄰居看不下去憤而通知警方。獲報後陳元秋立刻到該處將父親救出來，並申請緊急保護令，保護父親的安危。

因此案件陳元秋獲桃市府社會局家防中心表揚，市府讚陳元秋積極推動家庭暴力及兒童保護等工作。陳元秋提到，許多警員都有報考家防官的意願，但該考試有年資的限制，他剛考到家防官時並沒有立即上任，等了1年多才被分配到蘆竹分局。雖然工作辛苦，必須24小時待命，假日遇到緊急事務也必須趕回警局幫忙，陳元秋說：「這是工作職責，也能為社會盡一份心力」心靈層面相當富足。

(中時 )