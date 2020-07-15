彭先生表示，自己在現場等了1個小時，比預期的久。（黃婉婷攝）

三倍券領取首日，位於桃園市楊梅區的楊梅郵局一早就出現領取人潮，8點30分就已排到70餘號，有民眾7點就來門口排隊，擔心會如同口罩發放一樣耗時。郵局人員也不敢鬆懈，除了派2位志工在門口分流外，內部也備好許多紅板凳供民眾等候使用，並發放瓶水安撫民眾情緒。

8點就來排隊的張先生表示，自己排了1小時多才領到三倍券，雖然比口罩實名制時來得快，但認為郵局人員核對證件的動作稍嫌慢了些。序號為46號的彭先生表示，現場有民眾抱怨等太久，也發現有些民眾不是攜帶整張千鈔，而是出示為數眾多的零錢，增加臨櫃人員的作業時間。

不過，為了緩解民眾久候的情緒，郵局人員除了做好分流之外，也在現場發放杯水，並請民眾體諒，現場出現民眾、郵局人員互相加油打氣的溫馨場面。

楊梅警分局表示，三倍券發放首日，已派員每兩小時在轄區郵局巡邏，現場也會派一名警員在門口守候，觀察現場情況。執勤員警說，雖然第一天人多，但郵局消化人潮的速度很快，雖然偶有民眾證件漏帶、記錯身份證尾數的狀況，但很快就處理完畢，現場秩序良好。

另一方面，位於龍潭市場旁的龍潭郵局，也是7點就有民眾前來排隊，為體恤民眾，郵局方面8點就開放民眾進場，30分準時發放，並設有5個專櫃辦理，成功消化2百多位的人潮。郵局人員表示，因人潮不如想像的多，辦理的情況相當順利，每個專辦櫃台大約花費2分鐘即可辦理完畢，頂多只有10點時電腦短暫當機，才出現領取塞車的情況。

(中時 )