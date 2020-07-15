紙風車劇團的道具佈景工廠及倉庫去年6月遭大火摧毀，桃市府為劇團尋找場地重建，探訪桃園前空軍基地、南昌營區及員樹林傘儲庫等場地後，14日再度會勘南昌營區，紙風車基金會執行長李永豐表示，因團隊資金有限，不能衝動決定。
南昌營區交通機能良好、場地寬敞、空氣新鮮且建物與水電機能都相當完善，李永豐表示該營區除了寬敞之外，周遭環境也很寧靜，但新北及台北都另有考量，因劇團資金有限，除了場地大小之外，還需要評估許多事項，也透露近期將會到土城會勘場地。
桃園市長鄭文燦14日親至南昌營區與紙風車基金會協調相關事宜，他提到，未來若紙風車劇團進駐後，也會結合體育署及足球協會的足球訓練基地及桃林鐵路自行車道。
李永豐及導演吳念真14日二度前往基隆要塞司令部，會勘設置工作室的可能性，基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍到場協助導覽，並對於活化要塞司令部達成共識，林右昌表示，基隆的歷史空間都逐步改善，未來將建立甄選流程，讓在地的藝文團隊能夠進駐這些空間創作發揮，透過回饋性表演，帶動、培養藝文觀賞群眾，提昇在地藝文素養。
吳念真表示，自己對當地的建築氛圍充滿情感，但對於運用方式則表示還有待研究，他說若是紙風車落腳在這裡，最大的希望是能夠與在地劇團結合，與地方充分合作，讓它不只是一處古蹟，吸引更多民眾前來，讓整個地方活起來。
(中時 )
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