（金管會主委黃天牧希望台灣REITs市場應保留一定的商品，市場才能永續經營。資料照片）

新光一號才被狙擊，傳出受益人會議有瑕疵，國泰一號7月29日受益人會議又被小股東登報質疑有問題，金管會主委黃天牧15日表示，依據國泰一號受託機構土地銀行回報，今年受益人會議並沒有要討論私募案，至於增加不動產管機構服務費問題，亦要受益人會議討論。

黃天牧表示，對於新光一號及國泰一號的問題，金管會將再了解受益人間是否有共同看法，制度上需不需要改革，金管會將再研究。

至於受益人想推動新光一號下市清算等問題，黃天牧回應「我不便直接評論，由受益人會議去做最後的決定」。但他也表示，金管會希望這個市場上有一定的商品，市場才能夠永續發展。

對於國泰一號被部分受益人質疑的問題，土銀及國泰集團亦提出回應，一是國泰人壽已將不動產出售給國泰一號，投資國泰一號只是受益權，不是股權，並無參與經營、指派董監的問題；至於不動產管理機構要新增績效條款，是要交給受益人會議討論，目前國內REITs費率在萬分之20~36，國泰一號信託費率只有萬分之17，低於業界水準，「增訂績效報酬條款是配合法規修訂，後續額外收取績效獎金仍須經受益人會議表決通過後，方可收取」。

(工商 )