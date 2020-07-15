有線電視市場頻道授權爭議紛擾，已成為業界甚至一般消費大眾所關切的熱議議題，NCC為此，擬於「有線廣播電視法」草案導入仲裁機制。

NCC與公平會14日共同舉辦「2020 NCC Cable TV Forum有線電視論壇-頻道交易秩序與上下架管理」論壇，NCC委員郭文忠說明NCC導入仲裁機制的原由時表示，身為財經學者的他，因為最近國內頻道授權紛爭增加很多，因此試圖找尋一些解決方案，而仲裁機制是參考一些國家的做法所想到可能的解決方案，不過，他強調，仲裁不是萬靈丹 。

有線電視產業現正面臨OTT衝擊 ，以及行動通訊演進、新世代消費習慣改變 ，造成有線電視市場明顯出現萎縮，業者不得不加速轉型或調整營運腳步。相對美國等國家，台灣有線電視收視戶下跌速度明顯慢得多 ， 但用戶流失的趨勢卻沒有變。

郭文忠強調，在此趨勢下，有線電視上下游產業包括系統商、頻道及頻道代理商之間的關係愈來愈緊張 ，明顯在過去2年，整個授權紛爭大幅度增加，要求NCC調處的案件比起以往也多得多，甚至之前發生民視斷訊，最近也有一些其它頻道可能也有斷訊的疑慮。

NCC引進仲裁機制，是因為既有的調處機制，可以走有線廣播電視法相關條文，在調處不成情況下走民事解決，但在調處過程發現，主關機關並沒有太大權力，而且耗時耗力，另一方面，也發現部份申請調處的業者試著藉調處來達到其它的手段，基於此，NCC決定試著引進仲裁機制。

郭文忠強調，職棒大聯盟之前發生王建民與球團之間有薪資紛爭，就是透過仲裁機制解決， 有線電視也一樣，未來某些頻道想上架，但因授權條件談不攏，但消費者多數又想看到這個頻道，這時候，NCC就會基於兩方談不攏，透過仲裁來處理。

而引進類似職棒大聯盟的仲裁機制，郭文忠說，是因為它有它的專業性，才能夠比較快的公正解決問題，這個方法有比較大的歧異點是它的職權仲裁，職權仲裁在法規上有訂出一個非常嚴格的條件，也就是造成情節重大的情況，中央主管機關認為有損害訂戶權益、影響市場公平競爭或公共利益情節重大者時，得依職權交付仲裁， 並通知雙方當事人。他認為它也可能遭受到來自法院方面的挑戰，包括決定這個仲裁是否是合法的手段 ，但某種程度也保護了參與職權仲裁的小業者。

總之，NCC強調，還是希望找到部份改善或有助於解決頻道授權糾紛的方式，是引進仲裁機制最主要的精神。

(工商 )