◎領三倍券遇超商當機 民眾抱怨：不如發現金

三倍券開賣，郵局發號碼牌領券，一小時發出約300號，有民眾領到券抱怨手續麻煩，且振興券比真鈔「縮小」，不如發現金便利又有真實感，但超商一開放就當機，有想搶頭香的民眾從9點操作到9點半，半小時還領不到券，無奈說「習慣了，第一天都這樣。」

◎剩一天就退休 郵局員工為三倍券堅守崗位

振興三倍券在今天（15日）正式上路，郵局窗口擠滿排隊的人潮，在宜蘭縣羅東西門郵局服務長達38年的藍俊宗，明天就要退休，藍俊宗知道三倍券量大，作業艱辛，原本可用公休方式度過退休前夕，但他堅持與同仁同甘共苦，協助發放三倍券，也願在退休後，擔任志工引導民眾領券，用另一種身分與郵局共體時艱。

◎國旅新玩法！串聯月潭、車埕新祕境

台灣好行祕境新登場！串連日月潭到車埕路線開行，14日於日月潭水社綜合商場舉辦推廣記者會，宣布車埕線景點與南投新玩法，帶領旅客深入祕境，9月30前搭乘日月潭線或車埕線，可向司機索取搭乘證明，享住宿免費升等或消費折扣等，最高可獲市價3000元優惠。

◎越南移工殺狗食用重判6年 法官痛斥：狗是人類最忠實朋友

台中邱姓男子向動保所領養流浪犬後，再以200元賣給莊姓友人，交由阮姓越南移工宰殺來吃，最高法院維持原判決，認為狗類動物具有相當於人類幼兒之認知技能，是人類最忠實的朋友，3人犯宰殺動物罪惡性非輕，將邱、莊判刑5月，各併罰金25萬元定讞。

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