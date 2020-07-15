新竹縣市共有56家郵局，人力超過800人，新竹郵局經理曾振源指出，15當天除了窗口約400多人，扣除外勤人力，其餘行政單位人力也盡可能拉到第一線協助發放振興三倍券，一共開設418個櫃台。

曾振源表示，因有採預約制，至14日為止，預約大概14萬筆，15日首日統計至中午大概已處理3萬5件。為便民，新竹縣市預計18、25兩個周六轄內所有郵局全面營業，專辦發放振興券。

「建議7月底、8月初再來領。」曾振源表示，郵局預期民眾喜歡搶先的心理，發放之初一定會非常多人，建議民眾在第一個禮拜可稍微緩一下，到月底再來領，人潮就會少很多且無須排隊。

新竹郵局體貼民眾天熱排隊很辛苦，場所若適當都會搭帳棚，也提供基本的白開水，並請民眾到營業廳吹冷氣。此次針對弱勢團體、社福機構推出預約服務，也與社會處聯繫針對低收入戶等推出專辦處理個案服務。

(中時 )