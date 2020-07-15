「喜鵲娛樂」2020生力軍不斷，今（15日）再發布影視歌多棲的王子邱勝翊正式加盟，王子出道今年將滿14週年，演藝版圖一路不斷進化，除了歌手、詞曲創作者、電影電視舞台劇演出、更曾擔綱主持人、出書等全方位發展。被問加盟「喜鵲娛樂」的感覺，王子開心說到：「喜鵲是一個很專業的經紀公司，真的很開心來到這裡，我也很希望自己30歲之後有一個全新的樣貌呈獻給大家，『最資深的小師弟』一定會全力以赴的！」喜鵲娛樂大師兄老蕭也舉雙手歡迎，直言：「非常開心！很欣賞王子一直在自己的演藝崗位上的努力付出！」

談到合作緣由，王牌經紀人Summer笑談：「謝謝我們的共同好友蔣哥推薦，我其實認識王子很久了，很喜歡他的正面形象，這次其實只約了一次碰面就決定合作，感覺就像是咖啡都還沒送上來我們就確認合作默契了那樣，更是喜鵲有史以來最快的簽約速度（笑）」。

王子近年在戲劇表現非常亮眼，今年甫播出的電視劇《覆活》更顛覆了以往高富帥形象，詮釋一名為心理創傷所困的暗黑保鑣，戲裡非常多心理層面的挑戰，也是王子現階段給自己的一個目標，王子直言：「30歲以後我一直希望有更多突破，真的很期待有機會挑戰一些以往沒演出過的角色，也很期待能有電影大銀幕的演出，想把自己完全地投入在角色的生命裡面，即使準備醞釀期要花比較長的時間也非常樂意值得！」被問到有沒有嚮往的角色類型，王子不假思索的回答：「我高中很愛看《頭文字D》，很想挑戰演出賽車的電影，非常MAN的警匪片也是我一直想詮釋的類型，反派更是完全不排斥！期待讓大家看到身為演員更多的可能！」

(中時 )