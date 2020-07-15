全球新冠肺炎疫情持續升溫，阿根廷全境確診已逾10萬例，死亡人數達1859人。近日該國籍漁船更發生神秘感染現象，令外界相當不解。該國漁船船員曾接受14天隔離檢疫，並在確定陰性後出海作業，不料卻在35天返港後，竟有57人確診。當地傳染病專家認為，此事件恐為全新狀況，至今無任何研究可加以解釋。

法新社報導，阿根廷籍拖網漁船「越前丸」號（Echizen Maru），因太多船員出現典型COVID-19症狀而返港。當地衛生局指出，船員們都在烏斯懷亞（Ushuaia）一處旅館強制隔離14天，所有人檢驗陰性後才獲准登船，未料漁船出海作業35天後，竟有57人被檢測出新冠病毒陽性，另有2人檢測為陰性、還有2人檢驗結果未出爐，而確診船員中已有2人住院。

越前丸號出海前只在烏斯懷亞補給，且35天不曾接觸陸地，很難判斷是在何處感染。當地醫院傳染病科主任巴拉拖雷（Leandro Ballatore）認為，此詭異染疫事件可能代表一種全新狀況，病毒潛伏期恐比預期更長，至今還沒有任何研究可解釋。

(中時電子報)