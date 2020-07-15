周三在台積電(2330)領軍下，台股再創30年新高，多頭氣盛，今日除權息的4檔鋼鐵股包括流通大廠新光鋼(2031)、不鏽鋼大廠允強(2034)，以及在美國營運的母子檔大成鋼(2027)、大國鋼(8415)早盤股價均開高，穩健邁向填權息。

新光鋼每股配息約0.8元，今早開高，盤中最高漲逾1元，達成一日填息之表現。隨著鋼市預期好轉帶動銷量，新光鋼6月營收7.74億元，月增率13.45%，年增率24.20%。

新光鋼前6月營收43.37億元，仍較2019年同期增加9.37%，逆勢成長，主要受惠公司多元策略布局，跨入離岸風電與太陽能進入收割期，加上台商回流與新建案需求，公司土建廠房接單暢旺，今年營收回到成長軌道。

允強為不鏽鋼績優股，配息1.5元，今早股價開高0.25元至24.5元；展望下半年，若隨著各國疫情受到控制，復工情況良好，加上鎳價及不鏽鋼價持續上漲，有助於下半年營運比上半年緩步回溫。

大成鋼、大國鋼去年獲利已明顯下滑，但維持不錯的股利水準。大成鋼配息1元及配股0.2元，大國鋼並超額配息達1.40849元，今年上半年受至美國疫情影響，業績均續減，但今早股價均開高，跟上台股多頭腳步，穩健填權息。

此外，今年在業外挹注下，整體營運有望創新高的中鋼構(2013)，公司明年離岸風電相關產品銷售可望增溫；以及今年業績受惠離岸風電出貨暢旺的世紀鋼(9958)今早股價均大漲，跟上近期的綠電多頭行情。

(時報資訊)