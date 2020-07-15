對於新冠肺炎疫苗的開發新進展，點燃市場對經濟復甦的樂觀期望。周三南韓KOSPI指數高開，至午間小漲7.6點或+0.35%，為2191點。外資上午在KOSPI買超2150億韓元。

美國生物製藥公司Moderna對新冠疫苗開發出現成功進度的結果，根據公布的報告，在最初的安全測試中，新開發的疫苗對所有受試病患產生抗體。該消息亦激勵韓股上午表現。

然而因美中政治衝突的升高緊張，韓股上午盤中一度收緊漲幅。Bookook證券南韓分析師表示，上午公布的南韓六月失業率雖稍降，然仍處於高位，黯淡數據亦抵銷了稍早的部分漲幅。

美國總統川普下令終止香港特殊地位，以抗議新版國安法對香港進行的嚴格箝制。川普同時亦簽署了制裁中國官員的立法。

上午主要大型股皆上漲，三星電子上漲1.67%，暫報5.47萬韓元。SK海力士上漲0.36%，暫報83.2萬韓元。三星生物製藥僅小幅上漲0.68%暫報74萬韓元。

上午韓元上漲，1201.05韓元兌一美元。

(時報資訊)