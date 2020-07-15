永豐餘（1907）投控股東常會通過配息0.7元，今（15）日進行除息交易，每股參考價13.6元。永豐餘今日開高穩揚，最高上漲2.57％至13.95元，填息率達50％，早盤維持逾2％漲幅，於填息路上穩健前行。

永豐餘投控股價受股災拖累，3月中下探10元的2年8個月低點，隨後一路向上攻高，近日數度觸及14.6元，挑戰2月底以來近4個半月波段高點。三大法人近期仍偏多操作，上周買超永豐餘2524張，本周迄今續買超340張，但外資昨（14）日調節賣超達1251張。

永豐餘投控2020年6月自結合併營收55.1億元，月減0.67％、年減13.02％，為近4月低點。第二季合併營收173.45億元，季增7.12％、年減8.51％，自近11季低檔回升，仍創同期第3高。累計上半年合併營收335.37億元，年減7.67％，亦創同期第3高。

展望今年營運，永豐餘投控董事長何奕達表示，面對新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，永豐餘投控受惠投資組合關係，上半年營運表現符合去年設立目標，但全球疫情迄今未見趨緩跡象，坦言下半年展望仍相當不明朗。

何奕達對下半年營運審慎樂觀看待，但指出第三季是最具挑戰的一季，主因解封後的恢復狀況將逐步顯現，沒人能預期會發生什麼事。他認為，若第三季撐過，在報復性需求顯現下，第四季旺季自然會非常強健，仍續觀察整體經濟及疫情發展狀況。

此外，永豐餘投控陸續規畫將經營已達成熟條件的子公司分割上市，收回部分資金後再進行投資，持續扶植投資公司發展。旗下永豐餘消費品實業預計本季展開釋股作業，預計第四季登錄興櫃，永豐餘工業用紙則先調整資本結構及組織架構，完成後再展開上市計畫。

(時報資訊)