美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）今日宣布一項全面性計畫──「技術應用支援計畫」（Technology Enablement Program, TEP），該計畫將提供技術資源、優先取得產品，以及和生態系統夥伴的接洽機會；並協助設計、開發和認證搭載現今技術最先進的DRAM DDR5次世代運算平台。

今年1月美光宣布DDR5 RDIMM送樣後，美光以此為基礎推出DDR5 技術應用支援計畫，將促使業界朝向發揮次世代、以資料為中心等應用價值的目標向前邁進一大步。益華電腦（Cadence）、瀾起科技（Montage）、Rambus、瑞薩電子（Renesas）和新思科技（Synopsys），均為美光DDR5 「技術應用支援計畫」成員。

DDR5可改善效能、容量和可靠性，將讓現代資料中心能夠為持續快速成長的處理器核心數，提供記憶體頻寬；DDR5也有助於滿足顧客對資料中心的可靠性、可用性和可支援性方面不斷上升的需求。與前代DDR4相比，DDR5將提供兩倍以上的有效頻寬，減輕每個核心頻寬的密集運算，在各種應用上實現高效能，並改善功耗管理。

美光運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理Tom Eby表示：「美光持續與世界最大的伺服器及超大規模公司有深入的技術合作，協助他們更了解DDR5將如何為其獨特的工作負載量帶來優勢。透過「技術應用支援計畫」，將這樣的合作延伸至整個生態系統，並進一步加速此關鍵次世代技術上市。」

美光消費產品事業群副總裁暨總經理Teresa Kelley表示：「Crucial在其研發程序的每個步驟中都與合作夥伴和顧客密切合作，以確保順暢轉移至DDR5技術。從啟動到驗證及最終認證，Crucial致力於為所有通路的顧客提供DDR5記憶體解決方案，無論是運用於資料中心、消費者或是遊戲應用上。」

(時報資訊)