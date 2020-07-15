主播憶愛妻／與逝世妻的浪漫年代！李富城淚崩告白「我很想你」

84歲資深氣象主播李富城，雖然已經退休，卻時常在臉書分享生活、開直播與網友互動，擁有不少粉絲支持。他的妻子去年7月因大腸癌不幸逝世，消息一出震撼各界。走過老伴離世傷痛，李富城沉澱心情後接受《中時電子報》獨家專訪，唸到寫給老伴永遠寄不出的那一封信時，更數度淚灑攝影棚告白「我很想你。」

李富城將從前戀愛觀及方式出書分享。(照片/邱子軒 拍攝)

去年年初，醫師宣判愛妻罹患大腸癌後，288天便撒手人寰，不習慣沒有妻子在家的日子，李富城坦言，他的世界崩塌了，每天像是行屍走肉般、以淚洗面，哭到雙眼都快瞎了，至今想到還是很難過。回想起和老伴從戀愛到結縭五十多年牽手人生，有歡笑、也有淚水，李也在紀念新書《張至妹李富城的浪漫年代》後記中，以千字文寫下對妻子無盡的思念，令人不勝唏噓。

李富城談到愛妻便數度落淚。(照片/邱子軒 拍攝)

李富城談起他們的「戀愛八比一」年代，何謂「八比一」?就是八個男孩同時追一個女孩，一個女孩永遠都有八個男生同時追。民風純樸的年代，街上牽小手、摟腰都會被人側目，基本上，男女之間大家相敬如賓。也因為妻子是妹妹的同學，後來兩人關係更緊密。

李富城過去時常在臉書分享與妻子的旅遊、生活照片。(照片/翻攝 李富城 臉書)

「戀愛八比一」年代各憑本事，李表示，除了很會說話之外，也要很會寫，在以前沒有手機、電腦傳訊時代，約會見面聊天，也要寫信給他，可以寫些思念之情，看過什麼書、電影情節等。記者追問「最後如何成功擄獲妻子芳心?」李則笑回，我自催自壘，第一點要長的帥，我年輕真的很帥，再來，追女孩要有時間，她是公務員，我是軍人，她的休假我會預先知道，我就會排假和她黏在一起。李更透露，當時競爭者中還有中正理工學院，另一位榮民總醫院外科醫師追得很厲害。

李富城與妻子的婚紗照。(照片/翻攝 李富城 臉書)

一壘不容易、上二壘不可能，衝到三壘、本壘就要到結婚當天，李富城談到，那年代的男孩、女孩都是小情小愛，不會想說一開始就要攻佔本壘。李憶起，以前約完會要送女方回去，榮民總醫院交通不方便，公路總局公車9點就沒了，要叫計程車送女生回去，但不可能來回都叫計程車成本實在太高，一個月薪水就沒了，李透露，我就會抄下計程車車牌、司機姓名及營業證。司機火大送到目的地後，便請她打電話向我回報「我把你安全送到了。」

在妻子眼中認為，跟很多男孩子出去，沒有人注意到女生安全問題，只有我注意到，心思細膩、貼心舉動最終打動她的芳心。兩人交往一段時間後便私訂終身，先去拍了訂婚照，再和雙方家長談婚事。今年7月8日是妻子的對年，我幫她辦了場法會，也帶著新書送給他，一封永遠寄不出去的信，致我最感恩、最思念的愛人。

(中時電子報)