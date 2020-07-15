娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！李玟傳豪門婚變，親姊回應藏玄機；楊世光大爆劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛；董智森犀利評館長，鄭師誠驚呆忙切割；何如芸、張清芳接連離婚，沈嶸揭豪門婚姻3大地雷，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

45歲歌壇動感天后李玟(CoCo)，13日突發文「要醫治破碎心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，引起婚變揣測，粉絲也擔心她是不是婚姻出問題，對此，她的經紀人姊姊Nancy出面回應了。

資深媒體人楊世光曾是《57金錢爆》主持人，在該電視台待了11年的他，日前就在網路節目中大爆前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，感嘆要大家把這些政論節目當戲劇看就好的同時，又疑似爆料名嘴上節目價碼，「每一個來賓費領3000，口沫橫飛領3000，稍微演得比較好的、罵得比較兇的、演得比較誇張的那就領4000。」

最挺民進黨網紅之一的「館長」陳之漢，近日突然在臉書放話：「三倍卷我不會領，給有需要的人，希望這波能幫助台灣，經濟能轉好，希望這波，各位都賺大錢，台灣加油。」只是他話才說完不過20多分鐘，又改口表示會去領三倍券給助理花，態度180度大轉變引發不小騷動。對此，資深媒體人董智森也不客氣地吐槽館長，「所以我們知道平常他在辯護都是胡說八道。」一句話突破盲點。

繼何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡17年婚姻亮紅燈後，「歌壇東方不敗」張清芳也傳出結束與「銀行投資教父」宋學仁15年婚姻，針對演藝圈接連傳出豪門婚破碎，有神明代言人之稱的命理師沈嶸也拍攝YouTube影片揭豪門3大地雷，感嘆豪門媳婦真的不好當。

(中時電子報)