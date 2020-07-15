公民團體日前向代理高市府申請四維行政中心前集會場地作為8月9日「高雄反空污、抗暖化、顧健康大遊行」的場地，卻遭養工處以「上面不會同意」為由回拒，質疑為何去年韓市府主政的遊行申請就沒問題？批代理高市府大行政治審查，讓民主走回頭路。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，相關承辦先於7月1日致電表示，僅需直接向警局申請集會遊行，不須申請路權，聯盟告知但依循往例，均需先申請路權，核准後再申請集會遊行。7月8日接到養工處承辦來電，表示中央公園集合點已經有市府農業局相關活動申請，要求聯盟改至五福路集合，聯盟表示遵照辦理且重新送交申請文件。

然而7月13日再接到高市府養工處承辦來電，告知高雄市民在四維三路高市府前集會申請均不會被核准，其它申請案件將一律被退回，聯盟質疑去年12月15日同樣申請四維路段市政府前公民集會都獲得高市府許可，為何今年卻不能獲得市府當局核准？承辦僅告知「上面不會同意」，並無進一步說明回拒理由。

李建誠指出，上面一句不會同意，公民只能自救，遂聯繫了7位高雄市議員及助理們代為關切，並嚴正指出代理市府無異是在限縮人民集會權利自由，讓台灣民主大走回頭路，難道代理市府已經開始在「揣摩上意」？

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，即將補選的高雄市長候選人，應表態保障人民在市府大樓前集會遊行的權利不受侵犯，這是最基本的公民權，怒批高市府養工處移一句「上面不同意」，究竟這個「上面」是誰？

聯盟表示，期許高雄市民積極響應呼吸平權和健康人權，延續美麗島事件的民主精神，更抗議執政黨對基本人權的打壓。

89高雄遊行路線為：美麗島捷運站→中山一路→五福二路→民權一路→四維三路→高雄市政府。

(中時 )