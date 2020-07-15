李玟繼女年初曾貼一家四口照片。（圖／翻攝自 IG）

李玟今年5月發文。（圖／翻攝自CoCo李玟微博）

45歲天后李玟（CoCo）最近發文「醫治破碎心靈」，引發外界揣測她和百億外籍老公Bruce九年婚姻是否觸礁。對此，李玟親姊昨(14日)沒正面否認婚變傳聞，也有網友發現早年愛放閃的CoCo今年5月520時就罕見發文，只貼上自己剪了一頭短髮照片，坦言「感覺是種解脫」。

李玟9年前和愛情長跑8年的加拿大籍富商男友Bruce結婚，也成為Bruce兩個女兒的繼母，婚後曾傳出男方有紅粉知己，但被李玟否認。2年前李玟到紐約拚人工受孕，後來問她進度，她低調表示丈夫已經有兩個女兒，有或沒有都是上天註定的緣分，有些家庭沒有子女也過得很開心，不會強求。

去年李玟在台北開唱，Bruce曾帶著兩個女兒Rachel、Sarah到場支持，今年1月Rachel曾在IG分享和李玟一家四口照片，之後就不見她分享李玟身影。據《東網》報導，對於婚變傳聞，李玟姊姊李思林（Nancy）沒有正面駁斥，只說是妹妹與妹夫的私事，年初起Bruce就一直留在香港，上禮拜還有跟Nancy夫妻吃飯，Nancy語帶玄機說：「我覺得就算天天見面，也不代表沒事，這些由他們自己回答，我不方便說」。

今年5月520時，不少藝人都會趁機發文向另一半表白，李玟卻分享了自己換了新造型，成為一頭帥氣短髮的美照，當時她寫下：「在520為自己做一件事，從來一直不敢把頭髮剪這麼短，終於勇敢的做了。感覺是一種解脫。今天不只是跟你所愛的人說我愛你，也要多愛自己一些。因為這輩子只有自己永遠伴隨，所以你不愛自己，愛誰？」現在看來似乎也在暗示感情狀態。

(中時電子報)