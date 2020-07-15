綽號「台灣噴射機」的31歲台灣男籃選手張宗憲，今天凌晨在警方臨檢下被發現攜帶的電子菸菸油含大麻，因此偵訊中，所屬球隊寶島夢想家董事長張承中表示待與張宗憲聯絡後，會正式發表聲明，球團會以最嚴格的方式處理。
張承中透露，由於張宗憲涉及毒品，球團絕對會嚴格面對，等聯絡到張宗憲後，球團會針對這件事發表正式聲明。
張宗憲上季從富邦勇士轉戰寶島夢想家，得分火力有目共睹，雙方目前合約期滿，還在談續約，卻發生持有的電子菸菸油含大麻，恐影響前途。
(中時 )
綽號「台灣噴射機」的31歲台灣男籃選手張宗憲，今天凌晨在警方臨檢下被發現攜帶的電子菸菸油含大麻，因此偵訊中，所屬球隊寶島夢想家董事長張承中表示待與張宗憲聯絡後，會正式發表聲明，球團會以最嚴格的方式處理。
張承中透露，由於張宗憲涉及毒品，球團絕對會嚴格面對，等聯絡到張宗憲後，球團會針對這件事發表正式聲明。
張宗憲上季從富邦勇士轉戰寶島夢想家，得分火力有目共睹，雙方目前合約期滿，還在談續約，卻發生持有的電子菸菸油含大麻，恐影響前途。
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